Netflix: Das erwartet euch in der "Geeked Week"

Netflix kündigt die „Geeked Week“ an

Netflix hat trotz Riesenerfolge nicht nur gute Schlagzeilen. Der Streaming-Anbieter musste sich erst kürzlich mit einer Petition gegen die eigene Reality-TV-Show „Hype House“ herumärgern. Und auch Netflix selbst ärgert gerne die User, schließlich löschte der Streaming-Dienst ohne große Vorwarnung vor kurzem eine super beliebte Filmreihe! Wir sind also fast froh, dass wir heute mal wieder eine gute Nachricht in Verbindung mit Netflix veröffentlichen dürfen – sogar eine besonders gute für die „Geeks“ unter uns! 🤓

Denn Netflix startet vom 07. bis 11. Juni zum ersten Mal ein digitales, kostenloses und weltweit verfügbares Event mit den Namen „Geeked Week“! In der offiziellen Pressemitteilung heißt es: „Netflix ist es im Laufe der Jahre mit Serien und Filmen wie Stranger Things, Castlevania, The Old Guard und anderen glücklicherweise gelungen, loyale Fans zu gewinnen.“ Doch ginge es Fangemeinden um mehr, als nur „GIFs, Fanartikel oder Theorien über die nächsten großen Entwicklungen“, heißt es weiter. Die „Geeked Week“ schaffe ein Zuhause rund ums Genre-Entertainment um die „Fangemeinden zu feiern und zusammenzubringen“.

Was ist die „Geeked Week“?

Veranstaltungen, bei denen neue Serien, Filme, Videospiele etc. angeteasert und vorgestellt werden, sind keine neue Erfindung. Für Disney-Fans gibt es beispielsweise die „D23“-Expo, Gamer haben unter anderem die E3 und auch Comic-Fans kommen auf ihre Kosten mit der Comic-Con. Diese Veranstaltungen sind nun alle digital – neu ist, dass sich Netflix mit einer eigenen digitalen Veranstaltung dazugesellt, die vom Aufbau her eher der D23 entspricht. Es wird also exklusive Inhalte, Screenings und Updates geben für alle Leute, die bei der „Geeked Week“ am Start sind. Das Besondere: Es können wirklich ALLE am Start sein. Das Event ist nämlich weltweit streambar und kostenlos! Auf Instagram hat der Streaming-Dienst einen kleinen Vorgeschmack geliefert. Fans dürfen sich auf Screenings und Inhalte von Serien, wie „The Witcher“, „Lucifer“ und „The Umbrella Academy“, freuen. Doch auch neue Serien und Filme sind am Start, wie „Masters of the Univererse“ und „The Sandman“ und „Cowboy Bebop“. Da schlägt das „Geek“-Herz höher! In den nächsten Wochen sollen weitere Infos von Netflix folgen – wir halten euch natürlich auf dem Laufenden!

