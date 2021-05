In der vierten Staffel von „Two And A Half Men“ spielte Enrique Iglesias, der King of Latin Pop, den hotten Handwerker Fernando. Fernando wurde in der Folge als Handwerker von Charlie beauftragt, dessen Deck zu reparieren. Blöd war nur: Charlies Loveinterest Chloe (Marin Hinkle) war da und wurde bei dem Anblick des sexy Latinos ganz wuschig und konnte sich nicht mehr helfen. 🔥 Schließlich ging Chloe und versprach, dass sie Charlie bald wieder sehen würde.