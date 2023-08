Millie Bobby Brown verrät: So geht es ihr mit dem Ende von "Stranger Things"

In 2020 spielte Millie die Hauptrolle in "Enola Holmes", ein Netflix-Film, der so gut bei den Zuschauer*innen angenommen wurde, dass es eine Fortsetzung gab. Mit "Enola Holmes" bewies die Schauspielerin auch zum ersten Mal ihr Talent als Produzentin und übernimmt seitdem auch in anderen Projekten die Führung. In Zukunft wird sie mit "Damsel" und "The Girl I’ve Been" in zwei Filmen als Produzentin und Hauptdarstellerin mitwirken. Diese Produktionen zeigen, dass Millie ein großes Interesse daran hat, moderne, von Frauen geprägte Geschichten ins Leben zu rufen. Zudem wird sie noch im Drama "The Thing About Jellyfish" und im Science Ficton Film "The Electric Strate" mitspielen, der 2024 auf Netflix erscheinen soll. Wir sind uns sicher, dass Millie noch viele Jahre lang mit ihrem Talent vor (und hinter) der Kamera begeistern und uns ihre Vielfältigkeit zeigen wird.