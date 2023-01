Millie Bobby Brown arbeitet an "Wednesday"

Bis die Dreharbeiten für die fünfte und letzte Staffel von "Stranger Things" beginnen, müssen wir uns wohl noch etwas gedulden, denn Millie Bobby Brown arbeitet aktuell an einem ganz anderen Projekt: Der Sci-Fi-Film "The Electric State" von den Russo Brüder, in dem sie die Hauptrolle spielen wird. Der Film soll im Januar 2024 auf Netflix veröffentlicht werden, die Dreharbeiten sind aktuell also voll im Gange. Ihr Post war mit großer Wahrscheinlichkeit also keine Andeutung auf eine mögliche Rolle in "Wednesday" (auch wenn das MEGA cool gewesen wäre), sondern darauf, dass sie mitten in den Arbeiten für "The Electric State" steckt.