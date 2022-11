Millie Bobby Brown teilt großes "Stranger Things"-Geheimnis

Millie Bobby Brown spricht nun Klartext

Seit 2016 spielt Schauspielerin Millie Bobby Brown die weibliche Hauptrolle der Eleven in der Netflix-Serie "Stranger Things". Über die Jahre wurden immer wieder Set-Geheimnisse ausgeplaudert, wie zum Beispiel, als Jamie Campbell Bower erzählte, dass er Millie Bobby Brown am Set zum Weinen brachte. 😳 Doch das ist noch lange nicht alles. Millie höchstpersönlich hat nun in einem Interview darüber gesprochen, wie sie zu dieser einen Sache steht, mit der sie bei "Stranger Things" immer wieder in Verbindung gebracht wird.

Seit der 1. Staffel eine große Lüge!

Der Charakter Elfi aus "Stranger Things" hat wirklich so einige signifikante Eigenschaften. Aber ein Detail wird seit der ersten Staffel immer wieder aufgebracht, und zwar Elevens Liebe zu Waffeln. Immer wieder isst sie diese (und das nicht in wenigen Mengen) in der Serie. Aber liebt Millie Bobby Brown Waffeln wirklich so sehr? Ganz im Gegenteil.

"Ich mag Waffeln ganz und gar nicht. Das Witzige ist, dass jeder denkt, das ich sie mag, weil ich sie in der Serie so oft esse. In Wahrheit war immer eine Schüssel oder ein Eimer in meiner Nähe und sobald die Szene abgedreht war, habe ich die Waffel ausgespuckt. Beim Versuch, die Waffel herunterzuschlucken, hat es immer tatsächlich sogar gewürgt", so Millie Bobby Brown im Interview. Wow! Was für ein Geständnis. Und wir dachten immer, dass sie die Waffeln wirklich gerne isst. Ob zu Beginn der 5. Staffel von "Stranger Things" noch weitere Geheimnisse gelüftet werden?

Du möchtest noch mehr über "Stranger Things" erfahren? Dann solltest du unser großes "Stranger Things"-Horoskop abchecken (falls du es nicht eh schon kennst 😛)

