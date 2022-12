Millie Bobby Brown: War der "Enola Holmes 2"-Kuss übergriffig?

In einem Interview hat Mega-Star Millie Bobby Brown über ihre Kuss-Szene mit Louis Partridge in "Enola Holmes 2" gesprochen: "Gleich bei der Probe habe ich sein Gesicht gepackt und ihn geküsst. Er schaut so: [macht geschocktes Gesicht]. Das war so süß."

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

_____

Doch das war noch nicht alles – die Schauspielerin fährt fort: "Als wir dann unsere richtige erste Kuss-Szene hatten, musste ich ihn während der Szene schlagen. Und weil Louis ein guter Freund ist, habe ich ihn einfach weiter geschlagen. Ich habe keine Stunts gemacht. Ich habe ihm wirklich wehgetan. Und am Ende sagte er: 'Millie, kannst du nur so tun, als ob du mich schlägst?' Ich habe ihn voll in den Magen getroffen." Während sie das erzählt, sieht Millie ziemlich glücklich aus. Hat es ihr etwas gefallen, einem ihrer Freunde absichtlich wehzutun?