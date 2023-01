Miley Cyrus über Betrugs-Vorwürfe von Liam Hemsworth

"Flowers" hat Fans dazu gebracht, alle Liam-Anspielungen im Song und Video entschlüsseln zu wollen. Eine davon: In dem Haus, in dem das Musikvideo zu "Flowers" aufgenommen wurde, soll Liam Miley betrogen haben, während sie verheiratet waren. Dieses Gerücht ging sehr schnell viral und schockierte viele Fans. Kann es wirklich sein, dass Liam während seiner Ehe mit Miley sie mit mehreren Frauen betrogen hat? Die Antwort ist nein. Das bestätigte Miley bereits nach dem Ehe-Aus mit Liam. In einem Tweet schrieb sie damals: "Ich kann viele Dinge zugeben, aber ich weigere mich, zuzugeben, dass meine Ehe wegen Betrugs endete. Liam und ich sind für ein Jahrzehnt zusammen gewesen. Ich habe es schon einmal gesagt & und es bleibt auch die Wahrheit, ich liebe Liam und werde es immer tun."