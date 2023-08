Selena Gomez & Miley Cyrus geheimnisvolle Nachrichten deuten Zusammenarbeit an! 👀

Selena und Miley releasen ihre neuen Songs nicht nur am selben Tag, sondern haben diese auch nur mit einer Stunde Abstand angek├╝ndigt! Auf den Sozialen Medien unterst├╝tzen die S├Ąnger*innen sich gegenseitig. Selena schrieb: "@mileycyrus haben beide eine SINGLE SOON und wir ver├Âffentlichen sie am selben Tag. Wir sind schon Freundinnen seit wir USED TO BE YOUNG. Ich freue mich auf den 25. August!" Dazu postete sie ein Bild von ihrem Auftritt in "Hannah Montana" als Mikayla. Miley nutzte ein Video von genau dieser Szene, um die beiden Songs zu promoten: "@selenagomez und ich ver├Âffentlichen unsere neuen SINGLEs SOONÔÇŽ Ich sage wir #USEDTOBEYOUNG." Fans spekulieren nun, dass das alles nur der Anfang von etwas ganz Gro├čem ist und die beiden S├Ąngerinnen eine Kollaboration planen. Ob wirklich was dahintersteckt? Wir werden es bald erfahrenÔÇŽ ­čśü