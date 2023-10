Miley Cyrus: Streit mit Schwester Noah Cyrus!

Auslöser soll ein Interview-Ausschnitt aus 2020 sein, als Miley ein Gast in Joe Rogans Podcast war. Der Clip geht aktuell wieder auf TikTok viral. In diesem fragt Joe Miley etwas über ihre Schwester Noah, worauf sie antwortet: "Sie hat eine EP herausgebracht. Die ich liebe und die ‚The End of Everything‘ heißt. Es ist die deprimierendste EP, die du je hören wirst." Dann fügt sie hinzu: "Sie ist 20 Jahre alt, sie ist emo. Sie ist so etwas wie ein Emo-Kind. Sie hat einen Song, in dem sie sagt: 'Meine Schwester ist wie der Sonnenschein, er folgt ihr, wohin sie auch geht. Aber ich bin eher wie eine Regenwolke.' Es ist so, als ob sie diese Vorstellung von mir hat." Joe schlägt daraufhin vor, dass Noah zu einem Arzt gehen sollte, woraufhin Miley antwortet: "Das macht sie. Wir sind alle oft beim Arzt. Sie kümmert sich darum. Aber sie ist erst 20, also mache ich mir Sorgen um sie."