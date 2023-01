Miley Cyrus: Heftiger Seitenhieb gegen Ex Liam Hemsworth mit "Flowers"

Im Refrain bringt Miley es genau auf den Punkt, wenn sie singt: "I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don’t understand. I can take myself dancing, I can hold my own hand, I can love me better than you can" (dt. "Ich kann mir selbst Blumen kaufen, meinen Namen in den Sand schreiben, stundenlang mit mir selbst reden, Dinge sagen, die du nicht verstehst. Ich kann allein tanzen gehen, ich kann meine eigene Hand halten, ich kann mich besser lieben als du es kannst."). Aufmerksamen Fans fĂ€llt sofort auf, dass genau dieser Text die Lyrics aus dem Refrain von Bruno Mars' "When I Was Your Man" widerspiegelt. Was dieser Song mit der Liam und Miley zu tun hat? Liam soll den Song Miley gewidmet haben und in ihrer Beziehung oft darauf Bezug genommen haben.