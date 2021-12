Mike Tyson: Haustier getötet und gegessen!

Mike Tyson: Ex-Freundin tötete, kochte und aß seine Haustier-Taube

Diese Story ist der Horror, für alle Menschen, die Haustiere lieben. Mike Tyson hat nämlich verraten, dass er eine Ex-Freundin verlassen hat, weil sie sein Haustier getötet, gekocht und gegessen hat! Wie grausam ist das denn?!

So stählern Mr. Iron Mike nämlich wirken kann, so ein weiches Herz hat er, wenn es um seine geliebten Tauben geht, die er als Haustiere hält. Schon als kleines Kind hat er sie als Haustiere in New York gehalten. Seine Ex-Freundin schlug eines Tages vor, eine Taube zu kochen und zu essen, statt sie zu behalten. Mike Tyson war absolut dagegen, doch er konnte sie nicht aufhalten …

Mike Tyson früher gemobbt: Tauben waren seine Rettung!

Es war nämlich das Zuhause seiner Ex-Freundin. Die Haustier-Taube von Mike Tyson erlitt dort ein trauriges Schicksal: Sie wurde getötet, gekocht und gegessen. Der Box-Star weigerte sich jedoch, sein geliebtes Tier zu essen. Kurze Zeit später beendete er die Beziehung wegen dieser Aktion. "Das war einfach nicht das Richtige. Genau aus diesem Grund war sie nicht mehr meine Frau", verriet Tyson in einem Interview. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass jemand seinen Haustieren etwas angetan hat.

Mike Tyson geriet mal in eine Schlägerei, weil ein Mobber ihn provoziert habe, indem er eine Taube mit seinen bloßen Händen getötet habe. "Dieser Typ hat meiner Taube den Kopf abgerissen. Es war das erste Ding, das ich in meinem Leben geliebt habe", erklärte er in einem Interview, "Es war das erste Mal, dass ich jemanden geschlagen habe. Ich liebe Tauben, seit ich neun Jahre alt bin. Sie waren meine Flucht. Ich war fett und hässlich. Kinder haben mich die ganze Zeit gemobbt. Mein einziges Glück waren Tauben." Menschen können so grausam sein …

*Affiliate-Link