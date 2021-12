Studie beweist: Rapper verhindert hunderte Selbstmorde

Studie hat herausgefunden, dass Rapper Logic mit seinem Song "1-800-273-8255" hunderte Selbstmorde verhindern konnte

Mit der eigenen Musik nicht nur Geld verdienen und Spaß haben, sondern auch etwas Positives und Bedeutendes bewirken: Das ist möglich. Eine neue Studie beweist nämlich, dass Rapper Logic mit seinem Song "1-800-273-8255" hunderte Selbstmorde verhindert hat.

Der Songtitel des Rap-Stars zusammen mit Khalid und Alessia Cara trägt die Nummer der "National Suicide Prevention Hotline", der amerikanischen Beratungsstelle für Suizidvermeidung. Die Studie hat herausgefunden, dass in den 34 Tagen nach drei besonderen Events, der Veröffentlichung des Songs, Logics Auftritt bei den MTV Video Music Awards (wo die Nummer dick im Hintergrund eingeblendet war) und den Grammy Awards 2018 (wo der Song beworben wurde), in der Hotline 9.915 zusätzliche Anrufe eingegangen sind, ein Anstieg von 7 % im Vergleich zu den sonstigen Zahlen aus diesem Zeitraum.

Weniger Selbstmorde durch Rapper Logic: Song ermutigt Menschen sich Hilfe zu suchen

Die Studien-Forscher*innen vermuten, dass der Song von Rapper Logic dazu beigetragen hat, 245 Selbstmorde zu verhindern, die eigentlich für diesen Zeitraum prognostiziert wurden. Die Ergebnisse haben auch ergründet, dass es wichtig ist, wie über Suizide gesprochen wird.

Texte, in denen jemand Hilfe sucht, Hoffnung hat oder wieder glücklich geworden ist, wie in Logics Song "1-800-273-8255", können andere Menschen dazu inspirieren, sich Hilfe zu suchen. Der Rapper hat verraten, dass er den Song geschrieben habe, nachdem ihm Fans erzählt haben, dass er mit seiner Musik ihr Leben gerettet habe. "Zu wissen, dass meine Musik wirklich das Leben anderer Menschen beeinflusst, hat mich zu diesem Song inspiriert. Wir haben ihn in einem ganz warmen Platz in unseren Herzen gemacht, um Menschen zu helfen. Der Fakt, dass dies wirklich geklappt hat, haut mich um", sagte Logic in einem Interview mit CNN. Bei dieser Nachricht hat man nicht nur Gänsehaut am ganzen Körper, sondern auch Tränen in den Augen. Hoffentlich kann dieser Song noch vielen weiteren Menschen helfen.

Du hattest bereits Selbstmordgedanken oder kennst jemanden, dem*der es nicht gut geht? In Deutschland befasst sich die TelefonSeelsorge mit Suizidprävention. Dort könnt ihr in Krisensituationen Ansprechpartner*innen per Telefon 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr unter der Nummer 0800 1110111, 0800 1110222 oder 116123 erreichen. Außerdem könnt ihr euch auch per Mail oder Chat melden. Es gibt Hoffnung, euch wird geholfen und ihr werdet gehört.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->