Mike Singer: Neue Musik und Live-Konzerte

Obwohl er erst 20 Jahre alt ist, ist Mike Singer schon seit Jahren im Musik-Business unterwegs. Immer wieder feiert er große Erfolge mit seiner Musik und darf einen Preis nach dem anderem mit nach Hause nehmen. Der Sänger und Songwriter braucht aber auch Zeit für sich, um wieder coole Ohrwürmer zu kreieren. Nach Mike Singers Musik-Comeback präsentiert er nicht nur neue Tracks wie "Paranoid", sondern kündigt auch Live-Konzerte an. Wie die Konzerte bei der noch immer anhaltenden Corona-Pandemie ausschauen sollen, erfahrt ihr hier! ⤵️

Mike Singer: Live-Konzert mit Musiker Kayef

Corona hat uns dieses Jahr, was vor allem Konzerte und Shows angeht, ordentlich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Radiosender Bayern 3 schnappt sich deshalb einige coole Künstler und stellt mit ihnen ein Drive-In-Festival in Ingolstadt auf die Beine. So bekommen wir doch noch vor dem Herbst die Chance ein Live-Konzert zu besuchen. Auto-Live-Sommer ist der Name der Veranstaltung und ist mit geplanten 1.000 Autos, das größte Auto-Konzert Bayerns. Neben Berühmtheiten wie Revolverheld (7. Juni), Sido (9. Juni), Nico Santos (11. Juni) und vielen weiteren, ist nun auch Mike Singer fest eingeplant bei den Live-Shows. Mike bekommt dabei Unterstützung von dem "Ich würd‘ lügen"-Sänger Kayef. Die beiden spielen nächsten Mittwoch (10. Juni) um 20 Uhr im Rahmen des Bayern 3 Festivals. Karten gibt es aktuell auf www.eventim.de sowie auf der offiziellen Bayern 3 Homepage. Ab September 2020 wird Mike Singer dann weitere Konzerte spielen, wie zum Beispiel mit seinem Musiker-Kollegen Pietro Lombardi. Wir dürfen uns also auf viele coole Shows freuen! 🤩

Abstimmen

