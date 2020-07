Michele Morrone lässt Frauenherzen höher schlagen

Als Mafia-Boss Massimo Torricelli wurde Michele Morrone quasi über Nacht zum gefeierten Star und schleichte sich somit als Sex-Symbol in die Herzen seiner Fans. Was er als Hauptdarsteller drauf hat, bewies er in dem heißen Netflix-Streifen „365 Tage”, der sich in kürzester Zeit zum absoluten Mega-Streaming-Hit entwickelte. Sogar eine Fortsetzung wurde bereits bestätigt. Doch das ist noch lange nicht alles, was der sympathische Italiener auf dem Kasten hat.

Michele Morrone: Er steuerte zum Film-Soundtrack bei

Der 29-Jährige ist ein wahres Multitalent – denn er ist nicht nur Schauspieler, sondern auch leidenschaftlicher Musiker! Morrone steuerte deshalb sogar Songs wie „Watch Me Burn” und „Hard for Me” aus seinem Album „Dark Room” zum Film-Soundtrack von „365 Tage” bei! Doch bis jetzt hatten seine Fans außerhalb der USA noch nicht die Möglichkeit, sein Album zu kaufen. Deshalb war die Überraschung umso größer, als Michele in seiner Insta-Story die tollen News höchstpersönlich verriet: „Meine Lieben, ich habe etwas für euch: Ich freue mich euch mitteilen zu können, dass ab dem 31. Juli mein Album „Dark Room” in jedem Laden auf der ganzen Welt zu kaufen ist. Mein Herz rast vor Freude. Ich schicke euch viel Liebe!”

