McDonald's Mitarbeiterin packt heftiges Geheimnis aus!

McDonald's hat viele Geheimnisse. Eins davon hat jetzt eine Mitarbeiterin der Fast-Food-Kette auf TikTok verraten. Kennt ihr das: Man steht mit dem Auto in der Schlange zum Drive-Thru bequatscht noch, wie krass der größte McDonald's der Welt aussieht, wo es die Saucen für den Big Tasty & Co. gibt oder lästert sogar. Bisher haben die meisten von euch sicher gedacht, dass die McDonald's Mitarbeiter*innen davon nichts mitbekommen, aber Fehlanzeige, sie hören alles!

Eine McDonald's Mitarbeiterin aus England hat das jetzt in einem TikTok verraten, dass wir alle belauscht werden: "Die Tatsache, dass die Leute nicht wissen, dass wir jedes einzelne Gespräch mithören können, selbst wenn wir nicht mit euch reden oder eure Bestellung aufnehmen." Schreibt @secretfitzz zu ihrem TikTok und deckt gleich noch mehr Geheimnisse auf …

McDonald's Geheimnis: Wir werden im Drive-Thru von Mitarbeiter*innen belauscht!

Die McDonalds Mitarbeiterin verrät außerdem, dass es eine Kamera in dem Lautsprecher gäbe, die Fotos von Besteller*innen mache, damit die Mitarbeiter*innen erkennen können, wer welche Bestellung aufgegeben hat. In einigen Ländern werden jedoch nur Bilder der Autos gemacht, die die Gesichter der Fahrer*innen nicht deutlich zeigen.

In den Kommentaren unter dem TikTok der McDonald's Mitarbeiterin machen sich einige User über dieses Geheimnis lustig: "Wie könnt ihr uns im Auto abhören, wenn ihr nicht mal versteht, wenn ich aus 5 cm Entfernung in den Lautsprecher brülle" oder "An welchem Punkt wird das Foto gemacht? Ich würde gerne posen" sind zwei Kommentare, die die Stimmung ganz gut beschreiben. Wenn ihr das nächste Mal beim Drive-Thru seid: Schön vorsichtig sein, die McDonald's Mitarbeiter*innen können alles hören. 😎

