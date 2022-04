Mark Wahlberg schockt mit Karriereende

Mark Wahlberg: So erfolgreich ist er

In mehr als 60 (!) Filmen oder Serien hat er eine Rolle gespielt: Hollywood-Star Mark Wahlberg. Mit am bekanntesten mögen wohl die „Ted“-Filme sein, „Departed – Unter Feinden“, „The Fighter“, „2 Guns“, „Pain & Gain“ und nicht zuletzt „Uncharted“. Am 13.04.2022 geht eines seiner Herzensprojekte an den Start (in den USA): Father Stu. Das ist auch der 11. Film, in dem Mark Wahlberg als Produzent tätig ist – wobei er natürlich auch vor der Kamera zu sehen sein wird. Der 50-Jährige scheint sich gerade viele Gedanken um die Zukunft zu machen. Seine Fanbase fragt sich nun: Wieso beendet Wahlberg seine Karriere und wie lange wird er noch als Schauspieler aktiv sein?

Karriereende für Mark Wahlberg

Vor seiner erfolgreichen Karriere in Hollywood versuchte Mark Wahlberg als Musiker in der Boyband "New Kids on the Block". Doch damit rutschte er in eine ganz falsche Schiene, wurde drogensüchtig und beging mehrere Straftaten. Die heftigste Story: Mark Wahlberg im Knast nach Mordversuch. Damit ist aber schon lange Schluss – mittlerweile lebt Wahlberg mit seiner Ehefrau und den vier Kindern friedlich in Beverly Hills, Los Angeles. Und die sind auch der Grund dafür, dass der Star über seine berufliche Zukunft nachdenkt. In einem Interview antwortet er auf die Frage, wann er Hollywood verlassen werde: „Wahrscheinlich eher früher als später.“ Denn der Star möchte mehr Zeit mit seiner Familie verbringen, betont er: „Es muss etwas Besonderes sein, das mich wirklich dazu bringt, mein Zuhause, meine Kinder und meine Frau zurückzulassen.“ Bleibt zu hoffen, dass z.B. „Uncharted 2“ mit Tom Holland, wenn er denn folgt, etwas Besonderes für ihn ist…

Im Video: Mark Wahlbergs bisher letztes veröffentlichtes Filmprojekt – „Uncharted“ (Februar 2022)

