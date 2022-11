Boyband-Stars, die total eskalierten: Mark Wahlberg von New Kids on the Block

Mark Wahlberg kennen die meisten von euch heute als erfolgreichen Hollywood-Schauspieler. Mit 13 Jahren war er jedoch Mitglied bei New Kids on the Block zusammen mit seinem Bruder Donnie. Während er in der Boyband war, eskalierte sein Leben ziemlich. Er begann Koks zu konsumieren, klaute Autos und beraubte reiche Leute. Er hat auch eine Vergangenheit mehrerer, rassistischer Verbrechen. Der Höhepunkt folgte 1988: Mark Wahlberg, der high auf PCD war, sogar einen Fremden mit vietnamesischem Hintergrund brutalst angegriffen. Mit einem 1,5 Meter langen Stock hat er so lange auf Thanh Lam eingeschlagen, bis er bewusstlos wurde. Angezeigt wurde Mark Wahlberg wegen versuchten Mordes, verurteilt wurde er jedoch wegen krimineller Verachtung. Er musste 45 Tage ins Gefängnis. Taten, die viele vergessen haben, aber nicht zu entschuldigen sind.