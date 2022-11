Boyband-Stars, die total eskalierten: Robbie Williams von Take That

Als Robbie Williams Take That im Juli 1995 verlassen hat, ist für viele Fans eine Welt zusammengebrochen. Nach seinem Ausstieg aus der Band wurde er der erfolgreichste Solo-Künstler seiner Zeit und landete einen Hit nach dem anderen. Doch hinter dem erfolgreichen Künstler steckte ein trauriges und eskalatives Ich. In seinem Buch "Reveal" spricht Robbie Williams offen über seine Drogen-Vergangenheit. Er nahm Morphium, Adderall (was bei ADHS Patient*innen benutzt wird), Vicodin (Schmerzmittel), Speed, Seroquel (gegen Schizophrenie), Kokain in Kombination, Pilze und "ein paar mehr Dinge", wie er es selbst sagt. Eine erschreckende Liste. Sein eskalativer Lifestyle führte dazu, dass auch er eine Pause einlegen musste. Heute ist Robbie Williams clean.