Boyband-Stars, die total eskalierten

One Direction gehört zu den erfolgreichsten Boybands der Welt – bis heute! Trotzdem war das Leben in der Band für die Stars nicht immer ganz leicht. Liam Payne hat zum Beispiel schon öfter über seine Vergangenheit mit Drogen und sogar Selbstmordgedanken gesprochen. Aber auch heute verfolgen den Boyband-Star noch immer krass Party-Eskalationen – so sehr, dass der Liam Payne von seinem Management gekündigt wurde. Die Begründung: Man mache sich Sorgen wegen seines exzessiven Party-Lifestyles. Auch Zayn Malik hat ziemlich viele Probleme am Hals. Er trennte sich von Gigi Hadid, da er ihre Mutter geschlagen haben soll.