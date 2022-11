Boyband-Stars, die total eskalierten: Dougie Poynter von McFly

Dougie Poynter war gerade mal 16 Jahre alt, als er mit McFly berühmt wurde. Im Jahr 2016 entschieden sich Tom Fletcher, Harry Judd, Danny Jones und er dazu, eine Pause der Band einzulegen. Nach der Trennung der Band eskalierte das Leben von Dougie Poynter. Der Boyband-Star wurde abhängig von Valium. Er selbst sagte mal in einem Interview, dass er dadurch zwei Jahre seines Lebens verloren habe. "Zwei Jahre sind wie ein komischer Traum vergangen. Am anderen Ende aufgewacht, dachte ich mir nur: What, wo ist meine Band?" Sein Band-Kollege Harry setzte sich dann dafür ein, dass Dougie einen Entzug mache, als er herausgefunden habe, dass ihn diese Droge im schlimmsten Fall umbringen könnte.