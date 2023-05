Madelyn Cline & Chase Stokes: Trennungs-Drama am "Outer Banks"-Set?

Gegenüber Entertainment Weekly erzählten Chase und Madelyn im Februar dieses Jahres: "Wir hatten eine Arbeitsbeziehung, bevor wir eine persönliche Beziehung hatten, und unsere Aufgabe war es vom ersten Tag an, die Show besser zu verlassen, als wir sie vorgefunden haben." Drama schien es am Set also nicht gegeben zu haben. Madelyn lobt in dem Interview ihre Co-Stars sogar für ihre Professionalität: "Ich bin sehr, sehr glücklich und sehr stolz auf die Arbeit in dieser Staffel, und ich bin unglaublich dankbar für meine Co-Stars und ihre Professionalität und wie talentiert sie alle sind." Auch Chase machte klar, dass Madelyn und er, bevor sie in einer Beziehung waren, klargestellt haben, dass ihre Arbeit am wichtigsten ist: "Mads und ich arbeiten nun schon seit 30 Folgen zusammen, und wir haben uns schon vor unserer Beziehung versprochen, dass die Arbeit immer an erster Stelle stehen wird. Und dass, egal, was in unserem Privatleben passiert und wie das Leben einen manchmal in verschiedenen Richtungen führt, wir immer die Arbeit ehren werden. Das hat sich in dieser Staffel zu 100 Prozent bewahrheitet."