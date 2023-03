"Outer Banks": Alle Infos zu Staffel 4

Das große Finale der dritten Staffel hat bereits angedeutet, in welches Abenteuer die Pogues sich als Nächstes stürzen werden. Nach einem Zeitsprung von 18 Monaten werden die Freund*innen für ihre Entdeckung von El Dorado geehrt und bekommen noch am selben Tag ein anderes Angebot. Ein Mann kommt auf sie zu und bitte die Pogues um ihre Expertise: Er benötigt ihre Hilfe bei der Suche nach den verborgenen Schätzen von Edward Teach, aka der berüchtigte Pirat Blackbeard! Dieses Angebot des Mannes können die abenteuerlustigen Freund*innen auf keinen Fall ausschlagen.

Kie-Darstellerin Madison Bailey hat in einem Interview bereits etwas über die neue Aufgabe gesprochen: "Mit dem Staffel 3 Finale hatten wir unseren Spaß bei der Schatzsuche, bei der es darum ging, John B. und auch Popes Familie zu helfen. Und das hier fühlt sich an wie eine Arbeitsgelegenheit. Ich hoffe, sie nehmen diese neue Herausforderung mit mehr Weisheit an und bin gespannt, wie sich die Beziehungen entwickeln und wie sie in diesen 18 Monaten gereift sind."

Auch Cleo-Darstellerin Carlacia Grant hat Vorstellungen, was die vierte Staffel von “Outer Banks angeht: "Ich habe einige Theorien. Ich will sie nicht ruinieren, aber ich würde gerne Cleos Hintergrundgeschichte sehen. Zum Beispiel, wenn eine Person aus Cleos Vergangenheit zurückkäme, um einige ihrer Eigenheiten zu erklären. Ihre Mutter ist gestorben, ihr Vater hat sie verlassen, aber jede dieser Personen könnte irgendwie auftauchen."