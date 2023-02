"Outer Banks": Ist SIE John B‘s Mutter? 🤯

In der dritten Staffel von "Outer Banks" wird verraten, dass John B’s Mutter ihn und seinen Vater verließ, als er drei Jahre alt war. Und auch wenn Carla in den neuen Folgen nur eine kleine Rolle spielt, lassen ihre Szenen doch auf eine Verbindung zwischen den dreien schließen. Big John und Carla verbringen zu Beginn der dritten Staffel viel Zeit miteinander, was auf die lange und geheimnisvolle Geschichte der beiden hinweisen könnte. Carla spielt letztendlich auch eine Rolle in der Wiedervereinigung von John B und seinem Vater. In der fünften Folge kommt es dann zu einem sehr vielversprechenden Moment: John B und Big John besuchen Carla gezwungenermaßen in Charleston. Als Carla die beiden zusammen sieht, sagt sie: "Du hast deinen Sohn gefunden. Und du hast deinen Vater gefunden. Was für ein Glück. Diese Verbindung, so kostbar… so flüchtig." Eine etwas merkwürdige Aussage, in dieser Situation, oder? Es wird aber noch erstaunlicher, denn in dem Blick, den Carla Big John direkt danach zuwirft, sieht man die Sehnsucht danach, auch diese Art von Beziehung zu haben.