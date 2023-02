"Outer Banks"-Star Chase Stokes scheiterte im Casting dieses Netflix Mega-Hits!

Staffel 3 von "Outer Banks" ist seit heute endlich auf Netflix! In dieser sehen wir die Pogues in einem weiteren Abenteuer auf der Suche nach einem neuen Schatz. Einer der beliebtesten Charaktere der Serie ist wohl Pogue John B., der von Chase Stokes dargestellt wird.

Fast hätten wir den "Outer Banks"-Star aber in einer anderen großen Rolle in "Stranger Things" gesehen: "Ich habe tatsächlich für Steve Harrington vorgesprochen", so Chase.