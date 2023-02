"Outer Banks"-Star packt aus: So waren die Dreharbeiten mit dem Ex wirklich!

Madelyn Cline und Chase Stokes waren ca. eineinhalb Jahre ein Paar. Kennengelernt und verliebt haben sie sich damals bei den Dreharbeiten der Netflix-Show "Outer Banks". Dann im November 2021 haben die beiden Schauspieler ihre Trennung bekannt gegeben. Auch wenn sie privat getrennte Wege gegangen sind, so mussten sie aufgrund ihrer Hauptrollen bei "Outer Banks" immer noch gemeinsam vor der Kamera stehen. Doch wie war das so mit dem Ex zusammenzuarbeiten?

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

_____

Madelyn Cline bestätigt: "Ich war noch nie so glücklich"

"Wir haben immer gesagt, dass der Job unangetastet bleibt. Nichts anderes, Persönliches oder Negatives, wird den Job berühren", sagte Madelyn gegenüber Cosmopolitan im Interview. "Und obwohl das nicht immer einfach ist, ist es unsere Aufgabe und wir haben es gut geschafft. Und dafür bin ich wirklich dankbar."

Apropos Liebe und Beziehungen. Madelyn Cline bestätigte, dass sie wieder in einer Beziehung ist. "Ich bin glücklich vergeben. Und ich war wirklich noch nie glücklicher und fühle mich sehr, sehr gestärkt", so die 25-Jährige. Die Identität ihres neuen Partners hält sie bislang jedoch nicht Preis gegeben. Ob sie ihre Beziehung, so wie damals mit Chase Stokes, öffentlichen machen wird, wird sich noch zeigen. "Ich bin gerne eine private Person und möchte niemanden eine Erklärung schuldig sein. Seine Beziehung öffentlich zu machen, kann wirklich negative Nebenwirkungen haben", so die "Outer Banks"-Schauspielerin.

* Affiliate-Link