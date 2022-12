Harry Potter – Hagrid-Darsteller: So schlecht ging es ihm vor seinem Tod

Mehrere britische Medien berichteten, dass der Schauspieler an multiplen Organversagen gestorben sei. Außerdem wurde in der Sterbeurkunde des "Harry Potter"-Stars vermerkt, dass er an einer Sepsis, einer Infektion der unteren Atemwege und einer Herzblockade gelitten hat. Schon vorher wurde bei dem bei Robbie Coltrane Diabetes Typ 2 diagnostiziert.