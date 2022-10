Harry Potter: Dinge, die nie aufgeklärt wurden

In den Büchern wird erwähnt, dass die Gefangenen von Askaban ihre Zauberstäbe abgeben müssen. Diese werden in den meisten Fällen dann sogar zerbrochen, um sicherzustellen, dass die Zauberer und Hexen diesen nicht mehr benutzen können. Demnach dürften Bellatrix Lestrange und ihre Todesser-Kolleg*innen nach ihrer Flucht aus dem Hochsicherheitsgefängnis ihre ursprünglichen Zauberstäbe nicht mehr besitzen. Trotzdem bekommen sie diese in ihre Finger. Im Fall von Bellatrix wird dies von Garrick Ollivander bestätigt, der erwähnt, dass dies derselbe Zauberstab ist, den er ihr verkauft hat, als sie noch 11 Jahre alt war. Wenn also sogar Hagrids Zauberstab zerbrochen wurde, als er als Schüler von Hogwarts verwiesen wurde, dann sollten die der Todesser erst recht zerstört werden, oder??