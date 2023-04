"Outer Banks"-Star gesteht: DAS muss sich in der Serie ändern!

Im Hinblick auf die Serie sieht man immer öfter Kommentare von Fans, die sagen, dass "Outer Banks" nicht gut mit dem Thema Ethnie und Menschenrasse umgeht. Ki-Darstellerin Madison Bailey hat sich nun in einem Interview zu diesen Kommentaren geäußert: "Ich denke, es wäre gut, wenn die Autor*innen anfangen würden, diese Kritik zu berücksichtigen – etwas spät, aber besser spät als nie. In Staffel 2 haben wir Carlacia (Cleo) zu unserer Hauptbesetzung hinzugefügt. Sie bringt eine Ausstrahlung ans Set, die wir dringend brauchen. Ich denke, es wäre im besten Interesse der Autor*innen, dies stärker zu betonen", so die Schauspielerin. Dann fährt sie fort: "Es gibt drei Figuren mit schwarzer Hautfarbe und ich werde jetzt speziell über meine Figur sprechen. Ihr ganzes Thema ist ein Fuß in beiden Welten zu haben, und es fehlt ein großer Teil davon, nämlich ihre Ethnie. Es gibt zwar Momente, aber sie sind zu kurz." Wir hoffen, dass sich die Verantwortlichen die Kritik in der kommenden vierten Staffel umsetzen.