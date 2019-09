Mac Millers Drogen-Tod: Dealer verhaftet!

Mac Miller: Deshalb ist er tot

Am 7. September 2018 starb Rapper Mac Miller im Alter von nur 26 Jahren. Völlig unerwartet hatte sein persönlicher Assistent den Künstler damals leblos in seinem Bett seiner Villa in San Fernando Valley in Los Angeles aufgefunden! Schnell wurde klar: Sein Tod war die Folge eines Drogen-Unfalls und nicht beabsichtigt. Die Todesursache: Ein gefährlicher Mix aus Drogen, Medikamenten und Alkohol. Der "Cinderella"-Star hatte Schmerzmittel, Kokain und Schnaps im Blut. Jetzt wurde Anklage gegen den Mann erhoben, der dem Musiker die Drogen verkauft hat: Sein Dealer wurde verhaftet!

Dealer verhaftet: Ist ER schuld am Tod von Mac Miller?

Laut TMZ wurde gestern Strafanzeige gegen Mac Millers Drogen-Dealer gestellt. Der Angeklagte heißt Cameron James Pettit und ist 28. Laut Justizministerium gab er zu, Mac 30 Milligramm Oxycodontabletten, Kokain und Xanax verabreicht zu haben. Doch anstatt reinem Oxycodon enthielten die Pillen auch das starke Schmerzmittel Fentanyl , das Mac Miller umbrachte! Es soll jetzt geklärt werden, ob Mac Miller über diese Tatsache Bescheid wusste, oder von Cameron getäuscht wurde. Übrigens: Fentanyl war auch der Auslöser dafür, dass Ex Disney-Star Demi Lovato beinahe an einer Drogen-Überdosis starb!

Mac Millers Tod: So leidet Ariana Grande

Mac Millers Tod im September 2018 erschütterte die ganze Welt. Auch seine Ex-Freundin Ariana Grande warf dieses Ereignis komplett aus der Bahn! Die Trauer der 25-Jährigen war sogar so groß, dass sogar die Beziehung zu ihrem Verlobten, Pete Davidson, daran zerbrach. Herzzerreißend: Ariana Grande kümmert sich seit Mac Millers Tod liebevoll um seinen Hund, den sie von ihm geerbt hat.

