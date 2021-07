Als klar wurde, dass nach dem atemberaubenden Finale von „Lucifer“ noch eine weitere, sechste Staffel veröffentlicht wird, sind Fans weltweit durchgedreht! Überall fragen die Fans: Wann kommt Staffel 6? Einen genauen Termin wollen die Showrunner noch nicht nennen, versprechen allerdings ein emotionales Ende für die Serie. 🥺 Es ist klar, dass die letzte Staffel recht kurz sein wird – gerade einmal zehn Folgen bleiben uns noch mit unseren Lieblingsfiguren! Damit hat die letzte Staffel ganze sechs Folgen weniger, als noch Staffel 5 bekommen hat. Ist das ein Grund zur Sorge? Showrunner Joe Henderson sprach in einem Interview über den wahren Grund für die verkürzte Staffel …

Darum ist die letzte Staffel so kurz

Henderson verrät die Hintergründe zu der kurzen Staffel: Eigentlich war sie ursprünglich überhaupt nicht geplant! SPOILER für Staffel 5: Im Finale übernahm Lucifer die Rolle von Gott! SPOILER Ende. DAS sollte eigentlich das Ende der gesamten Serie sein. Aber Warner Bros. rief Henderson wohl ziemlich schnell nach Abschluss von Staffel 5 an und bat um eine weitere Staffel. „Sie riefen uns an und fragten: ‚Könnt ihr eine Staffel 6 machen? Habt ihr eine Story für Staffel 6?‘ und wir haben im Grunde gesagt: ‚Wir machen das nur, wenn wir eine würdevolle Story finden.‘“ Und diese „würdevolle“ Story scheinen sie entdeckt zu haben! „Aber die fühlte sich mehr nach 10 Folgen an, manchmal hast du dafür ein Gespür“, so der Showrunner.

Staffel 6 soll richtig krass werden

Im Interview ergänzte er, dass sie sichergehen wollen, dass die sechste Staffel „straff, stark und fokussiert“ sei. „10 fühlten sich wie die genau richtige Anzahl an Folgen an, um uns immer noch ein bisschen Spielraum zu lassen, aber auch um sicherzugehen, dass wir die Landung schaffen.“ Das klingt schon mal so, als sei wirklich die Geschichte im Fokus der Entscheidung gewesen und nicht etwa ein Studio, das mit einem Riesenhaufen Geld lockt! Ein Gefühl, dass Henderson im Interview nochmals bestätigt: „Wir wollen sichergehen, dass wir mit dieser Entscheidung für eine weitere Staffel diese wunderbare Geschichte, die wir erzählt haben, nicht zu ruinieren.“ Wir sind schon richtig gespannt, wie die Geschichte von Lucifer nun enden wird!