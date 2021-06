"Lucifer": Emotionales Ende für Staffel 6 😮

"Lucifer": Erfolgsserie geht in die letzte Runde

Alles Schöne geht irgendwann zu Ende. Und auch die Erfolgsserie "Lucifer" gehört da leider dazu. Nachdem vergangenes Wochenende der zweite Teil der fünften Staffel (Staffel 5B) online ging, sind alle "Lucifer"-Fans platt. Die Serienmacher*innen haben sich wirklich alle Mühe gegeben, wieder einmal eine krasse Staffel abzuliefern. Und obwohl es geheißen hat nach der fünften Staffel ist Schluss, so können wir uns nun auf eine finale Staffel 6 freuen! 🥰 Die spannende Storyline rund um Lucifer, Chloe & Co. geht also noch ein kleines bisschen weiter. Doch wann erscheint "Lucifer" Staffel 6? Die Autor*innen und Produzent*innen haben nun spannende Details über die kommende Staffel 6 verraten und wieso diese so ganz anders als Staffel 5 sein wird. "Staffel 6 wurde teilweise wegen COVID, zu einer viel intimeren Staffel. Wir wussten aber auch, dass wir Staffel 5B mit einem großen Spektakel produziert haben und wollten nicht versuchen, uns selbst zu übertreffen und nur leere Action zu zeigen. Für Staffel 6 fanden wir für alle unsere Charaktere die intimere und noch emotionalere Geschichte“, so Showrunner*in Ildy Modrovich und Joe Henderson. Es wird also ruhiger, emotionaler, aber mit Sicherheit genauso dramatisch, wie man die Story rund um Lucifer eben kennt. Ein Starttermin wurde leider noch nicht gedroppt. Bisher geht man jedoch von Ende des Jahres als Release von "Lucifer" Staffel 6 aus.

Netflix Millionäre! Wer ist der reichste Star?

"Lucifer": Wie könnte Staffel 6 aussehen?

Gut, wir wissen nun, dass Staffel 6 intimer und emotionaler sein wird. Wird es also nochmals ein fesselndes Hin und Her zwischen Chloe und Lucifer geben? Werden die beiden doch noch ihr Happy End bekommen? In der finalen Staffel müssen auch einige Verluste verarbeitet werden. Wer wird daran zerbrechen? Wer jetzt denkt, Staffel 6 von "Lucifer" wird nicht mindestens genauso mitreißend wie die bisherigen Staffeln, der täuscht sich. Tatsächlich droppten die Produzent*innen der Serie noch: „Wer denkt, das Finale der fünften Staffel war groß und teuer, dem können wir nur eins sagen. Das Finale der sechsten Staffel kostet uns mehr. Wie viel mehr, dass überlassen wir der eigenen Interpretation.“ Es bleibt also spannend durch und durch. 😋