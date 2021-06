Kehrt dieser "Star Wars"-Star zurück? 😮

"Star Wars": Bekommt er seine eigene Serie?

In vergangenen Interviews hatte der 29-jährige Schauspieler John Boyega dem Disney-Konzern krasse Rassismus-Vorwürfe an den Kopf geworfen. Nachdem 2019 der letzte Teil der Reihe (Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers) über die Leinwände lief, droppte John nämlich, dass er sich aufgrund seiner Hautfarbe bei "Star Wars" diskriminiert füllte und das ihm seine Rolle mit einer deutlich größeren Wichtigkeit verkauft wurde. Doch mit jedem Teil der Trilogie wurde seine Rolle des Finn immer mehr zum Nebencharakter. Interessant ist es nun zu hören, dass er seine Meinung über eine mögliche Rückkehr zum "Star Wars"-Universum geändert hat. In einem aktuellen Interview teilte er mit: „Ich bin offen für Gespräche darüber, solange die alte Crew oder zumindest ein Teil davon, wie Kathleen und JJ mit dabei sind.“ Kathleen Kennedy ist die Präsidentin von Lucasfilm, leitende "Star Wars"-Produzentin und J. J. Abrams führte damals die Regie. Doch woher kommt der plötzliche Sinneswandel von John Boyega? Ob es insgeheim schon Gespräche mit Lucasfilm, Disney & Co. gab? Vielleicht für einen Film oder eine Serie? Eine Produktion mit schwarzen Hauptdarsteller*innen wäre längst zu erwarten und nachdem Disney vergangenes Jahr das erste Mal eine bisexuelle Hauptfigur gedroppt hat sind wir guter Dinge, dass noch einige spannende Projekte auf uns zu kommen!

"Star Wars": Einige Projekte sind in Planung

Die Reise des "Star Wars"-Franchise geht schon eine ganze Weile und immer wieder werden neue vielversprechende Projekte gedroppt. Eine "Star Wars"-Erfolgsserie bei Disney+ ist auf jeden Fall "The Mandalorian". Nicht umsonst geht die Serie mit Baby Yoda (Grogu) & Co. in die dritte Runde. (Wir hoffen, Anfang 2022!). Und auch das neue Spin-Off "The Book of Boba Fett", das Ende des Jahres bei Disney+ online gehen soll, wird jetzt schon gehypt. Wir sind gespannt, welche galaktischen Kämpfe, einzigartigen Kreaturen und interessante Hauptfiguren, die Serie zu bieten hat. 🥰

