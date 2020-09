„The Mandalorian“: Erste Realserie aus dem „Star Wars“-Universum

Mit „The Mandalorian“ hat Disney etwas Neues gewagt und zum ersten Mal eine „Star-Wars“-Realserie produziert. Ein voller Erfolg! Die neue Serie wird nicht nur dank dem süßen Baby Yoda von den Fans gefeiert. Hinter „The Mandalorian“ steckt ein Kopfgeldjäger, der einige Jahre nach dem Fall des Imperiums auf der Suche nach Aufträgen durch das Outer Rim reist. Dabei trifft er unter anderem auf Baby Yoda, die Figur wird auch in Staffel 2 eine wichtige Rolle spielen!

„The Mandalorian“ Staffel 2 kommt früher als gedacht

Disney hat das Startdatum der zweiten Staffel von „The Mandalorian“ verraten, am 30. Oktober geht es auf dem hauseigenen Streaming-Dienst Disney+ weiter. Staffel Nummer 2 wird acht Episoden umfassen, vermutlich wird wieder jede Woche eine neue Episode rauskommen. Pedro Pascal schlüpft wieder in das Mandalorian-Kostüm, Gina Carano (Cara Dune), Giancarlo Esposito (Moff Gideon), Carl Weathers (Greef Carga) und Bill Burr (Mayfield) werden in der neuen Staffel auch zu sehen sein. Schauspielerin Rosario Dawson soll als Ex-Jedi Ahsoka Tano zum Cast stoßen. Eine dritte Staffel der beliebten Disney+-Serie ist übrigens auch schon in Arbeit und könnte nächstes Jahr erscheinen!

