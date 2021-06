"Lucifer": Wann kommt Staffel 6?

"Lucifer": Staffelfinale hat es in sich

Alle sprechen nur noch von der teuflischen Serie "Lucifer". Vergangenes Wochenende ist der zweite Teil der fünften Staffel online gegangen und hätte die Fans nicht mit einem größeren Cliffhänger zurücklassen können. Vielleicht hast du das Serienfinale schon gesehen und weißt, wovon ich spreche. Für alle anderen könnten jetzt ein paar Spoiler folgen. !Spoiler Anfang! In Staffel 5B passiert wirklich so einiges. Gott kommt auf die Erde und geht in Rente. Der neue Gott soll der ehemalige Teufel himself Lucifer Morningstar werden. 😮 Doch Michael möchte diese Position auch um jeden Preis haben. Detektiv Chloe Decker stirbt und Lucifer opfert sich, um sie zu retten. Das macht ihm zum neuen Gott. Doch für einen Hauptcharakter kommt jede Hilfe zu spät, er stirbt am Ende der Staffel und wird in die Hölle verbannt. 😓 !Spoiler Ende! Was für ein krasses Staffelfinale. Und das war auch so beabsichtigt. Eigentlich war nämlich geplant, dass nach Staffel 5 Schluss ist mit der Serie "Lucifer". Deswegen wollten die Produzent*innen die Serie mit einem großen Knall beenden. Doch nun kommt alles anders. Es wird eine sechste Staffel der Erfolgsserie "Lucifer" geben. Doch wann kommt Staffel 6?

"Lucifer": Wann können wir mit Staffel 6 rechnen?

Im Frühjahr dieses Jahrs wurden die Dreharbeiten der sechsten Staffel von "Lucifer" abgeschlossen. Das bestätigte auch Produzent Joe Henderson. Ein möglicher Starttermin der sechsten und letzten Staffel könnte im Winter 2021 oder Frühling 2022 sein. Früher werden wir nicht mit dem epischen Ende der Drama-Serie "Lucifer" rechnen können. Netflix hat noch keine genaueren Infos herausgegeben. Leider! 🙈 Ja, "Lucifer" wird von Netflix produziert. Die Ausstrahlungsrechte hier in Deutschland hat jedoch Amazon. Die kommende sechste Staffel (mit zehn Folgen) wird also voraussichtlich auch wieder auf Amazon Prime online gestellt werden.

