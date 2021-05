"Biohackers" Staffel 2: Netflix droppt Starttermin und erste Bilder

Netflix veröffentlicht Starttermin von "Biohackers" Staffel 2

Heute ist ein guter Montag, denn Netflix hat vor einigen Stunden endlich den Starttermin von "Biohackers" Staffel 2 veröffentlicht und zeigt gleichzeitig die ersten Bilder der Fortsetzung! "Biohackers" gehört zu den erfolgreichsten deutschen Netflix-Serien und hat nicht nur bei uns, sondern auch weltweit für einen Hype gesorgt. Fans können es in den Kommentaren auf Instagram kaum fassen, schließlich haben wir alle sehr lange auf diese News gewartet. Das Beste daran: Wir müssen gar nicht mehr viel länger warten, denn "Biohackers" Staffel 2 soll schon am 9. Juli 2021 auf Netflix starten! Außerdem wird der deutsche Schauspieler Thomas Kretschmann ("Captain America", "Avengers") in der neuen Staffel dazustoßen. Die ersten Bilder von Netflix beweisen außerdem, was uns in der Fortsetzung erwartet! Kurzer Recap an dieser Stelle: Mia (Luna Wedler) macht ihre Dozentin für den Tod ihres Bruders verantwortlich und stößt dabei auf die gefährliche Welt der illegalen Gen-Experimente.

"Biohackers" Staffel 2: Erste Bilder verraten mögliche Handlung

Passend zur großen Ankündigung, hat uns Netflix auch mit den ersten Bildern zu "Biohackers" Staffel 2 beglückt! Nachdem die Fans der Serie in Staffel 1 mit einem HEFTIGEN Cliffhanger zurückgelassen wurden (jap, wir haben ihn bis heute nicht verdaut), wollen alle wissen, wie es in der Netflix Serie weitergeht. Wenn man sich die ersten Bilder zu Staffel 2 so anguckt, dann gibt es gleich den ersten Schock: Wie es aussieht, wird Mia festgehalten. Steckt die gruselige Professorin Tanja Lorenz (Jessica Schwarz) dahinter? In einem Bild sieht es auch so aus, als würden sich Jasper (Adrian Julius Tillmann) und Mia wieder annähern. Finden die beiden wieder zusammen oder ist Mia weiterhin mit seinem Mitbewohner Niklas (Thomas Prenn) zusammen? Für ziemlich viel Spaß werden jedenfalls wieder Mias Mitbewohner Lotta (Caro Cult), Chen Lu (Jing Xiang) und Ole (Sebastian Jakob Doppelbauer) sorgen. Vor allem Letzterer ist für seine verrückten Experimente bekannt. Aber die Freunde sind schon einige Male Mias Retter in der Not gewesen, werden sie versuchen ihre Mitbewohnerin zu befreien? Wir haben SO viele Fragen! Liebe Kollegen bei Netflix: Es wird Zeit für einen Trailer – bitte, bitte? 🥺 Ach ja und eine Bestätigung von Staffel 3 wie bei "How To Sell Drugs Online (Fast)" wünschen wir uns auch, aber no pressure!

Die ersten Bilder zu "Biohackers" Staffel 2 werfen viele Fragen auf … Netflix