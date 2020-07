“How To Sell Drugs Online (Fast)": Netflix bestätigt Staffel 3

"How To Sell Drugs Online (Fast)"- Dreh für Staffel 3 hat begonnen

Ab dem 21. Juli können Netflix-Junkies bereits Staffel 2 von "How To Sell Drugs Online (Fast)" streamen!Jetzt kommen Neuigkeiten zur Fortsetzung: Nachdem Staffel 1 und 2 so erfolgreich angelaufen sind - in Deutschland war die Serie im Startjahr die am meisten gestreamte Netflix Original Serie - kommt nun bald Staffel 3! Die Dreharbeiten des Netflix-Lieblings aus Deutschland laufen bereits.

Ihr wollt mehr Stoff, ihr kriegt mehr Stoff 💊 How to Sell Drugs Online (Fast) Staffel 3 befindet sich in Produktion 💊 Table Read: Fertig geladen 💊 Dreharbeiten: Werden geladen 💊 pic.twitter.com/4uEaljd2Dn — netflixde (@NetflixDE) July 28, 2020

"How To Sell Drugs Online (Fast)" - Starttermin Staffel 3

Während die Dreharbeiten in Köln laufen, fragen sich viele: Wann wird der Starttermin der neuen Staffel von "How To Sell Drugs Online (Fast)" bekannt gegeben? Wenn alles nach Plan läuft und Corona keinen Strich durch den Drehplan macht, könnte Staffel 3 tatsächlich bereits im Sommer 2021 erscheinen. Ein genaues Startdatum gibt es allerdings noch nicht.

Was passiert in Staffel 3 von "How To Sell Drugs Online (Fast)"?

Der geplante Abschied vom internationalen Drogengeschäft rückt für Moritz und sein Team in die Ferne! So viel ist sicher: In der dritten Staffel gelangen die Teenager nicht nur zum Höhepunkt des Drogendeals, sondern schießen sogar darüber hinaus. Denn ähnlich wie es dem realen Vorbild passiert ist, ist die Polizei den Jugendlichen bereits auf die Spur gekommen. Werden sie geschnappt? Es bleibt spannend! Wir freuen uns schon jetzt auf die dritte Fortsetzung von "How To Sell Drugs Online (Fast)"!

