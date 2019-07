"How To Sell Drugs Online (Fast)": Alle Infos zu Staffel 2

"How To Sell Drugs Online (Fast)" bekommt eine 2. Staffel! So geht es in der deutschen Netflix-Produktion weiter:

"How To Sell Drugs Online (Fast)": 2. Staffel bestätigt!

Netflix ist der Dealer unseres Vertrauens, wenn es um Serien geht. Besonders guten Stoff hat der Streaming Anbieter dieses Jahr mit seiner ersten deutschen Produktion im Teen-Bereich geliefert: "How To Sell Drugs Online (Fast)" gehört jetzt schon zu einer der lustigsten Serien des Jahres (das ist nicht nur unsere Meinung). Umso erfreulicher ist es, dass der Streaming-Dienst erst kürzlich eine zweite Staffel bestätigt hat! Ziemlich schnell, schließlich läuft die erste Staffel erst seit gut einem Monat – scheint also gut anzukommen. Ein offizieller Starttermin ist bisher noch nicht bekannt. Wir sind gespannt, wie lange es dauern wird, bis die Dreharbeiten anfangen. Bis dahin werden wir die Instagram-Accounts der Darsteller ausstalken, um nach neuen Infos zu Staffel 2 zu suchen …

"How To Sell Drugs Online (Fast)": Gibt es eine zweite Staffel?

"How To Sell Drugs Online (Fast)" (kurz: HTSDO(F)) ist eine Serie, die süchtig macht! Deshalb fragen sich Fans schon die ganze Zeit, ob es eine zweite Staffel der Netflix-Serie geben wird. Im exklusiven BRAVO Interview haben wir bei den Hauptdarstellern Maximilian Mundt (Moritz), Lena Klenke (Lisa), Damian Hardung (Dan) und Danilo Kamperidis (Lenny) nachgefragt – natürlich haben ALLE Bock auf eine zweite Staffel der Serie. "Wir sind alle der Meinung, dass die Geschichte nach den ersten sechs Folgen erst so richtig losgeht. Da hat man die Charaktere gerade erst verstanden, und es kann losgehen! Wir hoffen, dass auch die Zuschauer in dieser Aufbruchstimmung sind und wie wir selbst unbedingt wissen wollen, wie es weitergeht", verrät Damian. Eins ist sicher: WIR wollen auch unbedingt wissen, wie es weitergeht!

Darum geht's in "How To Sell Drugs Online (Fast)":

Darum geht's: Lisa (Lena Klenke, 23) kommt aus Amerika zurück und trennt sich von ihrem Freund Moritz (Maximilian Mundt, 23). Der ist am Boden zerstört und will ALLES tun, um sie zurückzugewinnen. Als Lisa anfängt, mit dem Drogendealer Dan (Damian Hardung, 20) zu flirten, kommt ihm die Idee: Er eröffnet den Online-Drogenhandel mydrugs zusammen mit seinem besten Freund Lenny (Danilo Kamperidis, 19), der davon noch nix weiß und vermutlich ausflippen wird. Klingt chaotisch? Ist es auch!

Das könnte dich auch interessiern: