"Krass Schule": Was versucht Vince zu verheimlichen?

„Krass Schule“: Was passiert in der heutigen Folge?

Was geht schon wieder bei „Krass Schule ­– Die jungen Lehrer“ ab? Vor Kurzem wollte Kim mit einem zweideutigen Foto von Vince und ihr einen fetten Beef mit Bella lostreten … und schon gibt wieder ein neues Drama bei den Schüler*innen. Vince hat ein fettes blaues Auge und will immer noch nicht darüber reden. Wer hat ihm das angetan und wieso spricht er nicht darüber? Als er mit Tom aneinandergerät, machen sich nicht nur Linus, Bella und Carmen große Sorgen. Nicht dass er noch ein zweites blaues Auge bekommt. Autsch! Auch Lehrer Dietrich weiß, dass er nun handeln und die Wahrheit von Vince erfahren muss. Kann ein Gespräch mit den Eltern helfen? Wird man endlich herausfinden, wer für Vince Verletzung verantwortlich ist? Und dann ist da noch Pepe. Um Pepe nicht allein in der WG zu lassen, nimmt Thea ihn mit in die Schule. Dort läuft er in die Arme des neuen Schulpsychologen Kai. Der erkennt sofort, dass Pepe ein Autoritätsproblem hat. Kann er Thea unterstützen – oder kommt es noch zu Reibereien zwischen ihm und der Vertrauenslehrerin?

„Krass Schule“ täglich bei RTLZWEI

Das „Krass Schule ­– Die jungen Lehrer“ jeden Tag um 17:05 Uhr auf RTLZWEI läuft, wissen die eingefleischten Fans. Du hast auch die Möglichkeit, die Folgen zu Streamen oder auf YouTube anzuschauen. Das heißt, wenn du um 17:05 Uhr keine Zeit hast, dann verpasst du auch nichts von dem Drama der Schüler*innen und Lehrer*innen.