"Krass Schule": Wird ein zweideutiges Foto Vince und Bella auseinanderbringen?

Eine neue Folge der Daily-Soap "Krass Schule – Die jungen Lehrer" wir heute Abend die Fans wieder richtig zum Mitfiebern bringen! Kim, die schon länger versucht, das Liebesglück von Vince und Bella zu sabotieren, macht sich erneut ans Werk und postet ein zweideutiges Bild von ihr und Vince und das alles nur um Bella eifersüchtig zu machen … Doch wird sie es schaffen? Wie wird Bella auf das Bild reagieren? Kim hat es ihr noch nicht einmal privat zu kommen lassen, sondern einfach in den Klassenchat gepostet! 😟 Aber es gibt noch mehr Probleme …

Der Schuldruck ist für Rosa einfach zu viel. Sie hat sich viel zu viele Gedanken gemacht, dass sie in der nächsten Prüfung schlecht sein könnte und sich daher dafür entschieden ein Aufputschmittel zu nehmen, doch während der Prüfung kommt alles anders … Rosa bricht zusammen und muss sogar ins Krankenhaus! Im Krankenhaus erfahren Rosas Mutter, Carmen und Anna den Grund für Rosas Zustand. Carmen vermutet, dass Tom nicht ganz unschuldig an dem Drama ist und stellt ihn zur Rede, als er Rosa besuchen möchte. Ob das stimmt? Was wird er sagen und wie wird er sich rechtfertigen? Wie es mir Rosa und den anderen Schüler*innen weitergeht, siehst du heute Abend um 17:05 Uhr auf RTLZWEI.

