Ein Baby mit eigenem Insta-Account

Die Serie "Krass Schule - Die jungen Lehrer" zählt zu einer der beliebtesten TV-Formate, bei der es auch schon so manches Special gab. Auch wenn Nina Noel mittlerweile kein Teil mehr des Casts ist, hat sie dadurch eine enorme Reichweite auf Social Media erlangt. Seitdem Lyano Lyon auf der Welt ist, hat sich das Leben der noch jungen Familie vollkommen verändert. Dieses Potenzial soll nun ausgebaut werden! - Wie? Anders als bei „normalen“ Familien, wird der Nachwuchs nicht vor der Öffentlichkeit geschützt, sondern bekommt von seinen Eltern sogar seinen eigenen Instagram-Account! Nina Noel teilt bereits auf ihrer Seite ihr ungebremstes Mutterglück mit ihren Fans. Nun soll Sohnemann Lyano nachziehen!

Was die Fans auf dem Account erwartet

Betreut wird der Kanal natürlich im Moment noch von den Eltern, die in der Profil-Info verlinkt sind. Auf dem Account werden Fans nach Angaben von Nina Noel und ihrem Profi-Basketballer-Freund Tony schon bald eine große Überraschung erleben und das erste Mal das Gesicht des kleinen Lyano Lyon sehen.

Schon als Baby fame durch Social Media

Auch wenn das Instagram-Profil im Moment noch auf privat gestellt ist, hat der Sohn des „Krass Schule – Die jungen Lehrer“-Serienstars schon ca. 3300 Instagram-Follower – eine beachtliche Zahl, wenn man bedenkt, dass „Der Lyon King“, wie ihn seine Eltern auch nennen, noch gar nicht so lange am Social-Media-Himmel existiert. Es bleibt abzuwarten, ob Lyano seine Instagram-Präsenz auch so cool wie seine Eltern findet, wenn er etwas älter ist.

