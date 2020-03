„Krass Schule" – krass erfolgreich!

Die beliebte Reality-Soap startete 2018 auf RTL II und ist bereits seit Februar 2020 mit der 4. Staffel am Start. Die Serie zieht ihre Fans täglich mit spannenden Geschichten rund um die Erich-Felbert-Gesamtschule in den Bann. Auch in der neuen Staffel dreht sich alles um die Gruppe aus jungen Lehrern, die die Probleme ihrer Schüler gefährlich oft mit ihrem Privatleben vermischen. Bereits bekannte RTL II-Sternchen wie die ehemalige BTN-Darstellerin Pia Tillmann, welche einige kennen dürften, haben ihren Platz in mehreren Staffeln der Serie. Was in der 4. Staffel wohl noch alles passiert? 🧐

Müssen Serien wie „Köln 50667" und Co. Angst haben abgehängt zu werden?

Die beliebte deutsche Serie gewinnt regelmäßig an Zuschauern und macht langsam aber sicher den „alten RTL II-Hasen“ Konkurrenz. Auch einige Schauspieler scheinen auf das neue Pferd im Stall zu setzten. In der vierten Staffel von „Krass Schule“ ist von nun auch die ehemalige „Köln 50667“-Schauspielerin Jessica Faust in ihrer Rolle als „Jessi Köhle“ zu sehen.

Doch auch in Zukunft dürfen Fans gespannt sein, denn es wird ein Spin-off geben – und das schon diesen Sommer: Mit dem Titel „Krass Schule – Pauken unter Palmen“ lädt der Sender zum mitfiebern und fantasieren ein. Was wohl Sommer, Sonne und Strand für Konflikte mit sich bringen? Wir sind gespannt! 😍😱

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!