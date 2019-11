Zu den umstrittensten Influencern gehört sicher der 24-Jährige Logan Paul. Immer wieder bringt er Pranks und Co. (etwas, wie er einen Mann bewusstlos schlägt), die schon nicht mehr lustig sind. Den heftigsten YouTube-Skandal hat er aber sicher mit einem Video, das er Silvester 2017 veröffentlichte, losgetreten. Darin "besuchte" er nämlich (natürlich alles für die Klicks, mit denne er Geld verdient) einen Wald in Japan, in dem viele Menschen Suizid begehen. Als wäre das nicht schlimm genug, fanden er und sein Team sogar einen Toten und zeigten die Leiche im Clip. Nachdem es dafür ZURECHT endlos Kritik hagelte, löschte er ihn zwar wieder, trotzdem macht so ein Verhalten nur noch sprachlos.😡