"Locke & Key" Staffel 4: Der Grund für das Serien-Aus des Netflix-Hits

"Locke & Key": Serie nach drei Staffeln beendet

Es war eine traurige Nachricht für alle "Locke & Key"-Fans als bekannt wurde, dass nach der dritten Staffel Schluss sein wird. Dabei haben wir doch alle die gesamte Locke-Familie und ihre Freund*innen so ins Herz geschlossen. Aber wie die Serien-Macher*innen Carlton Cuse und Meredith Averill verrieten, war das schon immer der Plan: "Als wir mit der Arbeit an der Serie begannen, hielten wir drei Staffeln für die ideale Länge, um die Geschichte der Familie Locke und ihrer KeyHouse-Abenteuer zu einem befriedigenden Abschluss zu bringen."

Schade, für alle Fans, aber immerhin umgehen sie so das Problem, eine Geschichte, die womöglich schon auserzählt ist, unnötig in die Länge zu ziehen. Stattdessen haben sie die Serie mit einem mehr als zufriedenstellendem Finale zu Ende gebracht. Doch vom Schlüssel-Universum müssen wir uns aber vielleicht doch noch nicht ganz verabschieden…

"Locke & Key": So könnte es trotzdem weitergehen!

Im Finale der dritten Staffel weist Bode seine Familie extra nochmal darauf hin, dass er kein Flüstern mehr hört. Aber haben die Lockes, wirklich alle Schlüssel gefunden und zerstört? Das Flüstern kurz vor dem Abspann lässt da anderes vermuten. Zwar werden wir keine vierte Staffel von "Locke & Key" mehr bekommen, dennoch sind einige Spin-Offs denkbar. Denn die Serie basiert auf den Comics von Joe Hill und Gabriel Rodriguez und schaut man sich diese genauer an, wird schnell klar, dass noch einiges an Material vorhanden ist. Aktuell arbeiten die Comic-Schöpfer nämlich an der "World War Key"-Reihe, die sowohl eine Vorgeschichte, als auch eine Fortsetzung zu "Locke & Key" beinhaltet. Daraus ebenfalls eine Serie zu schaffen, würde bestimmt einige Fans sehr freuen – und bis dahin schauen wir einfach nochmal alle drei Staffeln von "Locke & Key" von vorn an. 😃

