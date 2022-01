LGBTQ+: Disneys erste queere Serie kommt!

„The Little Town“: Die Vorgeschichte von „Die Schöne und das Biest“

Wenn Disney die richtigen Karten spielt, könnte die LGBTQ+-Community sich über zukünftige Projekte vom „Haus der Maus“ freuen!

Nicht nur könnte bald die erste asexuelle Disney-Prinzessin offiziell sein – nun ist auch mit „The Little Town“ eine Prequel-Serie zur Realverfilmung von „Die Schöne und das Biest“, die Emma Watson in der Hauptrolle hatte, geplant. Die Serie erzählt die Geschichte von LeFou (Josh Gad) und Gaston (Luke Evans), die in dem kleinen Dorf in der französischen Provinz leben. Mit dabei wird die Stiefschwester von LeFou sein: Tilly, gespielt von Briana Middleton, eine neue Figur, die im Film selbst nicht auftauchte. Die Serie wird viele Songs von Alan Menken beinhalten, der bereits am Original-Zeichentrickfilm und der Realverfilmung von „Die Schöne und das Biest“ mitgearbeitet hat.

Erste queere Disney-Serie?

Viele (nicht nur) queere Fans haben sich damals ziemlich darüber aufgeregt, dass Disney groß ankündigte, es gäbe ganz offiziell eine queere Figur in „Die Schöne und das Biest“. Hierbei handelte es sich um LeFou, der in dem Realfilm romantische Gefühle für Gaston hegt. Die „große Szene“ beschränkte sich dann auf einen kurzen Moment, in dem LeFou mit einem anderen Mann tanzte – ganz am Ende vom Film. Nun hoffen viele Fans, dass die sexuelle Orientierung von LeFou in der Serie mehr Raum einnehmen wird. Bisher gibt es keine Aussagen von den Macher*innen oder Stars der Serie, ob und inwiefern seine Queerness ein Thema in der Serie sein wird. Aktuell wird für die Show gecastet und die Dreharbeiten sollen im Frühjahr dieses Jahres beginnen. Wir sind gespannt, wie Disney mit dem Thema umgehen wird!

