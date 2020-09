Leoobalys im Krankenhaus: So geht es dem TikTok-Star jetzt!

Leoobalys wegen Sport-Unfall im Krankenhaus

First things first: Gute Besserung Leo, werd bitte schnell wieder fit! Vor drei Tagen hat Leoobalys ihre Fans ganz schön geschockt: Sie muss wegen einer Verletzung vom Fußball ins Krankenhaus. Auf Instagram schrieb der TikTok-Star: "Hatte grad ein Spiel und naja, was soll ich sagen. Wurde umgerannt und musste sofort ins Krankenhaus! Es hat sich herausgestellt, dass ich ein zweifach gebrochenes Sprunggelenk habe! Montag werde ich dann operiert." Autsch, das klingt ziemlich schmerzhaft. Was genau passiert ist, will sie in Ruhe erzählen, wenn sie wieder zu Hause ist. Leo weiß natürlich, dass sich ihre Fans Sorgen machen, deshalb schickt sie regelmäßig Updates aus dem Krankenhaus.

So geht es dem TikTok-Star nach der Operation

Die wichtigste Nachricht zur Beruhigung: Die Operation ist gut verlaufen. Um ihr Gelenk zu fixieren, musste eine Platte, eine Schraube und weitere Teile benutzt werden, die in einem Jahr rausgenommen werden müssen. Um 14 Uhr ist der TikTok-Star aus der OP gekommen und durfte erst an 16 Uhr etwas trinken und um 17:30 Uhr etwas essen. Das ist bei einer Vollnarkose jedoch ganz normal. Seit dem heißt es Langweilen und die Zeit im Krankenhaus totschlagen. Von 14 bis 18 Uhr darf sie wegen Corona aktuell nur Besuch empfangen. Ihre Eltern sind in der Zeit immer für ihre Kleine da. Morgen darf TikTok-Star Leoobalys das Krankenhaus sehr wahrscheinlich wieder verlassen. Danach heißt es sechs bis acht Wochen nicht mehr laufen und auf Krücken durch die Welt spazieren. Wir hoffen sehr, dass das Leo schnell wieder fit wird und wünschen ihr nur das Beste. Bis dahin könnt ihr euch ja die besten Tipps und Tricks von Leoobalys durchlesen, mit denen ihr bei TikTok durchstarten könnt.

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!