Kylie Jenner: Stormi sagt nicht Mama

Kylie Jenners Baby feierte zweiten Geburtstag

Am 1. Februar wurde Stormi schon zwei Jahre alt. Für Papa Travis Scott und Mama Kylie Jenner ist das natürlich kein normaler Tag, sondern der besonderste in ihrem Leben. Deshalb ließen sich die beiden wieder einiges einfallen und luden alle Freunde und die ganze Family in einen extra gebauten Fun-Park namens "Stormi World" ein. Genauso hatten sie auch schon den ersten Geburtstag ihres gemeinsamen Babys gefeiert. Dass die aber gar nicht mehr so klein ist, hat Stormi ihrer Mum Kylie Jenner jetzt mal wieder bewiesen!

Stormi schockt Mama Kylie Jenner

Dass sie mal eine große Familie will, hat Kylie Jenner schon oft betont. Bisher gibt es aber noch kein Geschwisterchen für Baby Stormi, weshalb sie Mamis Nummer 1 bleibt. Auf Insta und Co. teilt die 22-Jährige mit ihren Millionen Fans auch ganz regelmäßig süße News von der Kleinen. Diesmal gab's aber ein Snapchat-Video zu sehen, in dem die Milliardärin richtig schockiert war. Ihre Tochter läuft darin nämlich auf sie zu und sagt "Hi, Kylie", worauf die direkt reagiert mit "Das ist nicht mein Name! Mein Name ist Mommy!" Upps, da hat Stormi wohl gelernt, wie ihre Mama wirklich heißt. Kurz danach nennt sie sie aber wieder Mommy, was Kylie Jenner wieder beruight hat.😅

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!