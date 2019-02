Kylie Jenner: Kein Geschwisterchen für Baby Stormi

Kylie im Baby-Glück!

Kylie Jenner und Travis Scott schweben auf Wolke sieben. Vor knapp zwei Jahren kam das Traumpaar zusammen und vor einem Jahr machte Töchterchen Stormi das Glück perfekt. Immer wieder postet die Insta-Queen Fotos und Videos von ihrem kleinen Schatz und berichtet, wie glücklich sie ist. Zu Stormis 1. Geburtstag am 1. Februar schrieb sie gerade erst: „Wie konnte ich nur so ein Glück haben und so ein süßes, kluges, glückliches Baby zur Welt bringen. Ich hätte dich einfach nicht erträumen können, Storm. Meine Liebe für dich wächst mit tausend Meilen pro Minute. Jeder Tag bei dir ist der beste Tag meines Lebens. Alles Gute zum Geburtstag an meinen Engel auf Erden.“

Kylie Jenner: Baby Nr. 2?

Bei all dem Baby-Glück könnte man doch meinen, dass Kylie Jenner jetzt ein Geschwisterchen für die kleine Stormi möchte? Auf Instagram heizte sie gestern die Gerüchteküche an als sie ein Foto von sich und Travis mit den Worten: „Baby Nr. 2?“ postete. Viele Fans beglückwünschten den Social-Media-Star bereits, doch zu früh gefreut! Kylie scheint nämlich momentan gar kein Interesse an Nachwuchs zu haben. Auf die Frage eines Fans ob sie schwanger ist, schrieb die 21-Jährige nur: „Nein lol.“ Klingt nicht gerade begeistert. Aber Kylie ist ja auch super jung und hat noch alle Zeit der Welt, um Baby Stormi ein Geschwisterchen zu schenken.

