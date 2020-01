Kylie Jenner flog auch schon mal in Unglücks-Helikopter

Der Schock bei allen sitzt noch immer tief: Am 26. Januar kam es zu dem tragischen Helikopter-Absturz, bei dem die Basketball-Legende Kobe Bryant (†41), seine Tochter Gianna (†13) und sieben weitere Personen tödlich verunglückten. Besonders für Milliardärin Kylie Jenner war das ein Schock. Die 22-Jährige kannte den Piloten der Maschine, Ara Zobayan, gut und beschreibt ihn auf Instagram als "so lieben Menschen". Zuletzt ist Kylie Jenner im November vergangenen Jahres in dem Unglücks-Helikopter mitgeflogen, als sie für ihre Nichte Dream zum dritten Geburtstag, einen Flug in eben diesem gebucht hatte.

Kylie Jenner: "Ich finde keine Worte!"

Damals veröffentlichte Dreams Vater, Rob Kardashian, Fotos von dem Geburtstags-Flug auf Instagram. Zu sehen ist die kleine Dream, wie sie vor dem Helikopter steht. Damals war die Welt noch in Ordnung. Heute – ein paar Tage nach der schrecklichen Tragödie – schreibt Kylie Jenner auf Instagram: "Ich finde noch immer keine Worte für dieses schreckliche Unglück. Meine Gebete gehen an Bryants wunderbare Familie!"

