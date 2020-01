Zac Efron: Das ist seine neue Freundin

Zac Efrons neue Freundin: Ein Insider packt aus

Nachdem er zuletzt in Papua New Guinea an einer lebensgefährlichen Krankheit erkrankt ist, überrascht Zac Efron jetzt mit einer Liebessensation. Der 31-Jährige soll tatsächlich wieder in festen Händen sein und eine neue Freundin haben, zumindest wenn man den Informationen eines Insiders vertraut. Der soll nämlich der US-Weekly verraten haben, dass es zwischen den beiden richtig gefunkt haben soll und dass sie nicht nur in einer ernsten Beziehung sind, sondern sie sich auch wirklich lieben würden: „Sie haben die Ferien zusammen verbracht, einen Teil davon in Santa Barbara". Viele Fans dürfte diese Neuigkeit allerdings etwas traurig machen. Die hoffen zuletzt nämlich noch, dass es nach der Trennung von Vanessa Hudgens und Austin Butler vielleicht ein Liebes-Comeback mit "High-School-Musical"-Schauspieler und Ex-Freundin Vanessa Hudgens geben wird. Diese Hoffnung schwindet allerdings mit den neusten Spekulationen über eine neue Freundin.

Wer ist seine neue Freundin?

Halston Sage heißt die angeblich neue Freundin an Zac Efrons Seite. Kennengelernt haben sich der Schnuckel-Schauspieler und die hübsche Blondine schon vor sechs Jahren bei den Dreharbeiten zu dem Film „Bad Neighbors“ und schon 2014 wird spekuliert, dass zwischen den Schauspielkollegen etwas läuft, als sie turtelnd zusammen bei einem Basketballspiel zusammen gesehen wurden. Offiziell bestätigt wurde die Beziehung allerdings noch nicht.

