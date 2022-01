Kylie Jenner schwanger: Babynamen geleakt

Bald kommt Kylies zweites Kind

Aktuell ist Kylie Jenner schwanger und ist kurz davor das zweite Mal Mutter zu werden. Der Baby-Daddy ist wie bei ihrem ersten Kind Rapper Travis Scott. Die beiden waren zwar eine ganze Zeit lang voneinander getrennt, aber nun sind Kylie Jenner und Travis seit Längerem wieder happy zusammen und erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. Im Netz brodelt die Gerüchteküche, welches Geschlecht das Kind haben wird und wie das zweite Kind von Kylie Jenner heißen wird. Einige Fans sind sich sogar sicher, dass die Milliardärin den Namen bereits (unfreiwillig) geleakt hat …

Ist das der Name von Kylie Jenners Baby?

Ihr letzter Instagram-Post zeigt einige Bilder von Kylie Jenners Baby-Party. Süße Babybauch-Pics, Bilder mit der Familie und einige Geschenke teilt sie mit ihrer Community. Aber auf dem vorletzten Bild des Insta-Posts soll sich der Hinweis für den Babynamen verstecken. Die Partygäste und die Familienmitglieder hatten auf der Feier die Möglichkeit, Tücher zu besticken. Auf einem Tuch kann man ganz klar die Worte "Angel" lesen. Übersetzt heißt das Engel. Es könnte sich hierbei auch nur um einen süßen Kosenamen handeln. Andererseits ist "Angel" in Amerika auch ein ganz normaler Vorname. Und wenn man bedenkt, dass Kim Kardashian ihre Kinder nach Hauptstädten oder Himmelsrichtungen benannt hat, könnte es schon möglich sein, dass Kylie Jenner ihr Kind "Angel" nennen wird.

"Angel" ist zudem auch ein weiblicher Name, was wiederum zu dem vermeintlichen Geschlecht des Kindes passen würde. Kylies Schwestern Kendall und Khloé wurden nämlich vor der Baby-Party gesichtet, wie sie überwiegend Kinderkleidung in der Farbe Rosa gekauft haben. Bekommt die 24-jährige Kylie Jenner also wieder ein Mädchen und nennt ihre Tochter "Angel"? Wir sind gespannt! 🥰

